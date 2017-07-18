ГИБДД: за полгода в Калининградской области в ДТП пострадали 84 ребёнка
За шесть месяцев в Калининградской области в ДТП пострадали 84 ребёнка. Об этом сообщает пресс-служба регионального УМВД.
За это время сотрудники ГИБДД зафиксировали 80 ДТП с участием несовершеннолетних. В 51 случае причиной аварии стали нарушения водителями правил дорожного движения. Неосторожность самих детей привела к 20 авариям.
Анализ структуры ДТП с участием несовершеннолетних показал, что 23 ребёнка пострадали, будучи пассажирами, 46 — пешеходами, 13 — велосипедистами. Ещё двое подростков попали в ДТП на скутере.
1 июля в Калининграде на Южном обходе случилось крупное ДТП
, столкнулись Toyota Land Cruiser и Opel. В аварии пострадали четыре человека: оба водителя, два пассажира, одним из которых был шестимесячный ребёнок. У него диагностировали серьёзные травмы
через несколько часов после ДТП, когда родственники малыша повторно обратились к врачам.
Правила комментирования
Друзья! Администрация сайта Клопс.Ru стремится создать все условия для цивилизованной дискуссии и призывает пользователей придерживаться правил и, в первую очередь, отказаться от оскорблений, спама и экстремизма.
Обращаем ваше внимание, что содержание комментариев не является частью средства массовой информации Клопс.Ru, за любые нарушения российского законодательства несут ответственность сами пользователи.
При комментировании материалов в группе Клопс.Ru запрещается:
Редакция Клопс.Ru оставляет за собой право удаления комментариев в случае нарушения вышеперечисленных правил. Администрация также имеет право не комментировать свои действия и не обсуждать их с пользователями.