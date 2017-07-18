В Калининграде на пр. Мира у машины скорой помощи на ходу отвалилась дверь (фото)
Во вторник, 18 июля, на пр. Мира в районе кинотеатра "Заря" у машины скорой помощи отвалилась дверь. Об этом Клопс.Ru сообщили очевидцы.
Боковая дверь начала отваливаться от машины прямо во время движения. Когда водитель остановился, из скорой помощи вышел фельдшер и попытался погрузить её в автомобиль. По словам очевидцев, на помощь врачу пришла пациентка, которую везла скорая. Общими усилиями они поставили дверь и уехали.
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