В Калининграде на пр. Мира у машины скорой помощи на ходу отвалилась дверь (фото)

Во вторник, 18 июля, на пр. Мира в районе кинотеатра "Заря" у машины скорой помощи отвалилась дверь. Об этом Клопс.Ru сообщили очевидцы.



Боковая дверь начала отваливаться от машины прямо во время движения. Когда водитель остановился, из скорой помощи вышел фельдшер и попытался погрузить её в автомобиль. По словам очевидцев, на помощь врачу пришла пациентка, которую везла скорая. Общими усилиями они поставили дверь и уехали.