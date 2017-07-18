Очевидцы: В пос. Взморье из-за тройного ДТП образовалась пробка
На Балтийской трассе произошло тройное ДТП, образовалась пробка. Об этом Клопс.Ru сообщают очевидцы.
ДТП случилось в районе пос. Взморье в сторону Балтийска. По словам очевидцев, в аварии задействованы три автомобиля. В отделе пропаганды ГИБДД обещали уточнить информацию о ДТП позднее.
По данным сервиса "Яндекс.Пробки", движение затруднено на правой полосе. Скорость на данном участке не превышает 10 км/ч.
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