Вице-президента ФИФА арестовали по подозрению в коррупции и растрате

Вице-президента ФИФА подозревают в коррупции, подделке документов и растрате. В его офисе прошли обыски, задержаны ещё несколько человек. В том числе и сын Вильяра Горка.



Анхель Мария Вильяр возглавляет RFEF с 1988 года, а также является действующим вице-президентом ФИФА и УЕФА. В ноябре 2015 года комитет по этике ФИФА вынес ему предупреждение и назначил штраф в размере 25 тысяч швейцарских франков за отказ от сотрудничества со следствием по делу о выборе России и Катара в качестве стран-организаторов чемпионатов мира 2018 и 2022 года.