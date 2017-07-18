В Калининграде на пр. Победы микроавтобус Mercedes врезался в Volkswagen (фото)

В понедельник, 17 июля, на пр. Победы в Калининграде микроавтобус Mercedes врезался в Volkswagen. Об этом сообщает пресс-служба регионального УМВД.



ДТП случилось в 8:05. Водитель микроавтобуса врезался во впередиидущий Volkswagen. От удара легковой автомобиль влетел в столб. В результате аварии пострадал 23-летний водитель Volkswagen. С травмами его доставили в больницу. Сотрудники ГИБДД проводят проверку и устанавливают причины аварии.



А на ул. Транспортной из-за несоблюдения дистанции столкнулись Ford и такси Skoda. Авария произошла в 8:05. Пострадал водитель второго автомобиля.