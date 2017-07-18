В Балтийске женщина отсудила 1,5 млн рублей за несделанную беседку к годовщине свадьбы

Жительница Балтийска отсудила около 1,5 млн рублей с организации, не успевшей изготовить беседку к годовщине свадьбы. Об этом сообщает пресс-служба Калининградского областного суда.



Женщина обратилась в суд с иском на одну из местных фирм, с которой заключила договор. Там обещали в течение 45 дней изготовить беседку, которую женщина собиралась подарить родителям на годовщину свадьбы. Клиентка передала фирме предоплату в 200 000 рублей. В августе был заключён второй договор, на установку в беседке оконной сдвижной системы. Женщина заплатила ещё 78 000 рублей.



В установленные сроки ответчик работы не завершил. После того как истица направила претензию, представители организации обещали выполнить работы до 25 ноября 2016 года или вернуть деньги.



Балтийский городской суд взыскал с фирмы в пользу местной жительницы 1 432 950 рублей. Решение вступило в законную силу.