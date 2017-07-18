В Нестеровском районе местный житель подозревается в убийстве пенсионера
В Нестеровском районе 56-летний местный житель подозревается в убийстве пенсионера. Об этом сообщает СУ СК РФ по Калининградской области.
16 июля 2017 года подозреваемый выпивал дома вместе с 80-летним приятелем. Во время застолья между мужчинами произошла ссора. Конфликт перерос в драку, местный житель начал избивать пенсионера. От полученных травм пожилой мужчина умер на месте.
Подозреваемого задержали и допросили. Против него следователи возбудили уголовное дело по ст. 105 УК РФ ("Убийство"). В ближайшее время в суд будет направлено ходатайство об избрании в отношении него меры пресечения в виде заключения под стражу.
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