В Нестеровском районе местный житель подозревается в убийстве пенсионера

В Нестеровском районе 56-летний местный житель подозревается в убийстве пенсионера. Об этом сообщает СУ СК РФ по Калининградской области.



16 июля 2017 года подозреваемый выпивал дома вместе с 80-летним приятелем. Во время застолья между мужчинами произошла ссора. Конфликт перерос в драку, местный житель начал избивать пенсионера. От полученных травм пожилой мужчина умер на месте.



Подозреваемого задержали и допросили. Против него следователи возбудили уголовное дело по ст. 105 УК РФ ("Убийство"). В ближайшее время в суд будет направлено ходатайство об избрании в отношении него меры пресечения в виде заключения под стражу.