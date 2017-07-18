В Гвардейском районе столкнулись Opel и Mazda, пострадала женщина-водитель (фото)
Фото: пресс-служба УМВД по Калининградской области
В понедельник, 17 июля, на автодороге Ровное — Знаменск столкнулись Opel и Mazda. Об этом сообщает пресс-служба регионального УМВД.
ДТП случилось в 7:40. Водитель автомобиля Opel превысил скорость и не справился с управлением. В результате машина врезалась в Mazda. В аварии пострадала 41-летняя женщина-водитель второго автомобиля. С травмами её доставили в больницу.
Ещё одно ДТП случилось в Гусевском районе. В 15:35 автомобиль Hyundai ехал со стороны посёлка Приозёрное в направлении Фурманово. На перекрёстке неравнозначных дорог женщина-водитель не уступила дорогу Volkswagen, который ехал по главной. В результате аварии водитель Hyundai получила травмы, её доставили в больницу.
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