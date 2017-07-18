На Балтийской трассе Mazda сбила пешехода
В понедельник, 17 июля, на автодороге Калининград — Балтийск Mazda сбила пешехода. Об этом сообщает пресс-служба регионального УМВД.
Авария произошла в 17:42 на 14-м км трассы. За рулём иномарки находилась женщина. Она сбила 22-летнего пешехода, когда он переходил дорогу по "зебре". В результате ДТП молодой человек получил травмы.
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