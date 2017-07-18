Калининградец хранил в гараже более 100 кг незаконного янтаря (видео)

В Зеленоградском районе калининградец хранил в гараже более 100 кг незаконно добытого янтаря. Об этом сообщает пресс-служба управления МВД.



Гараж арендовал 27-летний житель посёлка Муромское. Там полицейские обнаружили солнечный камень. Его мужчина расфасовал по трём мешкам и отсортировал по фракциям.

"Кроме того, сотрудники правоохранительных органов изъяли у молодого человека тетрадь, в которой он вёл подробные записи, у кого и сколько янтаря-сырца он приобрёл", — сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк.



По оперативной информации, владелец изъятого камня занимался не только незаконной добычей янтаря. Он также его скупал, а затем перепродавал.



Полиция проводит проверку, по результатам которой будет принято процессуальное решение. Мероприятия по противодействию незаконной добыче янтаря-сырца продолжаются.