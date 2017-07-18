Иракские военные задержали в Мосуле смертниц из России



Иракские военные задержали в Мосуле группу из 20 террористок-смертниц. Об этом сообщает "Медуза" со ссылкой на Deutsche Welle.

Среди задержанных — гражданки пяти стран: Германии, России, Турции, Канады и Ливии. Среди них была как минимум одна несовершеннолетняя. 16-летняя девушка из Германии в течение года числилась пропавшей без вести. Предположительно, её завербовали через интернет. На родине её подозревали в подготовке терактов.



Все задержанные женщины скрывались в системе тоннелей, построенных боевиками ИГ ("Исламское государство", запрещено в РФ). При себе у них нашли нательные взрывные устройства и оружие.