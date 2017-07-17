Источник: Водитель, спровоцировавший массовое ДТП на Окружной, уснул за рулём (видео)

Водитель, спровоцировавший массовое ДТП на Окружной дороге 15 июля, уснул за рулём. Об этом Клопс.Ru сообщил источник в правоохранительных органах.



В Сети появились видео аварии, на котором видно, как грузовик врезается в ограждение, пассажирский автобус и легковой автомобиль. Запись аварии разместили в группе "Сообщество автомобилистов Калининградской области" на сайте "ВКонтакте".



На кадрах видно, что грузовик едет в общем потоке. В какой-то момент машина выезжает на обочину и врезается в отбойник. Далее самосвал выруливает на полосу встречного движения, где таранит автобус и следующую за ним легковушку. Последнюю разворачивает, и она задевает ещё две машины. В аварии никто не пострадал.

