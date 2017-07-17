Источник: Водитель, спровоцировавший массовое ДТП на Окружной, уснул за рулём (видео)

Источник: Водитель, спровоцировавший массовое ДТП на Окружной, уснул за рулём
Скриншот видеозаписи
Водитель, спровоцировавший массовое ДТП на Окружной дороге 15 июля, уснул за рулём. Об этом Клопс.Ru сообщил источник в правоохранительных органах.
В Сети появились видео аварии, на котором видно, как грузовик врезается в ограждение, пассажирский автобус и легковой автомобиль. Запись аварии разместили в группе "Сообщество автомобилистов Калининградской области" на сайте "ВКонтакте".
На кадрах видно, что грузовик едет в общем потоке. В какой-то момент машина выезжает на обочину и врезается в отбойник. Далее самосвал выруливает на полосу встречного движения, где таранит автобус и следующую за ним легковушку. Последнюю разворачивает, и она задевает ещё две машины. В аварии никто не пострадал.
Электронное периодическое издание Klops.ru (Клопс.ру) зарегистрировано федеральной службой по надзору в сфере массовых коммуникаций, связи и охраны культурного наследия. Свидетельство серии Эл № 77-29551 от 21.09.2007 года
Учредитель: ООО "Русская медиагрупа "Западная Пресса".
Главный редактор: Кондратьева Анастасия Евгеньевна
Адрес редакции Klops.ru (Клопс.ру):
236040, Калининград,
ул. Маршала Рокоссовского, 16/18
Правила комментирования
Друзья! Администрация сайта Клопс.Ru стремится создать все условия для цивилизованной дискуссии и призывает пользователей придерживаться правил и, в первую очередь, отказаться от оскорблений, спама и экстремизма.
Обращаем ваше внимание, что содержание комментариев не является частью средства массовой информации Клопс.Ru, за любые нарушения российского законодательства несут ответственность сами пользователи.
При комментировании материалов в группе Клопс.Ru запрещается:
Редакция Клопс.Ru оставляет за собой право удаления комментариев в случае нарушения вышеперечисленных правил. Администрация также имеет право не комментировать свои действия и не обсуждать их с пользователями.