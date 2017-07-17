В Нестерове осудили местного жителя, который задушил любовницу и инсценировал её самоубийство

Нестеровский районный суд вынес приговор местному жителю, который задушил любовницу и инсценировал её самоубийство. Об этом сообщает пресс-служба Калининградского областного суда.



Ранее подсудимый уже был неоднократно судим за кражу. 41-летнего мужчину приговорили к восьми годам лишения свободы. Отбывать наказание он будет в колонии особого режима.

