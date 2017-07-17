В Нестерове осудили местного жителя, который задушил любовницу и инсценировал её самоубийство
Нестеровский районный суд вынес приговор местному жителю, который задушил любовницу и инсценировал её самоубийство. Об этом сообщает пресс-служба Калининградского областного суда.
Ранее подсудимый уже был неоднократно судим за кражу. 41-летнего мужчину приговорили к восьми годам лишения свободы. Отбывать наказание он будет в колонии особого режима.
Преступление мужчина совершил
после застолья на почве ревности. Он напал на 46-летнюю сожительницу, несколько раз ударил по голове, а потом задушил проводом от электрической плитки. Чтобы скрыть следы преступления, подозреваемый инсценировал самоубийство подруги, привязав провод к батарее. Против мужчины возбудили уголовное дело
по ст. 105 УК РФ ("Убийство").
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