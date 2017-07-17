В Калининграде на детской площадке в открытый люк провалился мужчина

В воскресенье, 16 июля, в Калининграде на ул. Рыбников, 23, в открытый люк провалился мужчина. Об этом говорится в сообществе "Система 112 Калининград" на сайте "ВКонтакте".



Инцидент произошёл возле детской площадки около 21:00. Прохожие, заметив, что мужчина упал в люк, позвонили в службу спасения. Они самостоятельно помогли ему выбраться. У пострадавшего травма ребра. По словам очевидцев, он был в сознании, но ему было тяжело дышать. От медицинской помощи мужчина отказался.