В Калининграде на детской площадке в открытый люк провалился мужчина
В воскресенье, 16 июля, в Калининграде на ул. Рыбников, 23, в открытый люк провалился мужчина. Об этом говорится в сообществе "Система 112 Калининград" на сайте "ВКонтакте".
Инцидент произошёл возле детской площадки около 21:00. Прохожие, заметив, что мужчина упал в люк, позвонили в службу спасения. Они самостоятельно помогли ему выбраться. У пострадавшего травма ребра. По словам очевидцев, он был в сознании, но ему было тяжело дышать. От медицинской помощи мужчина отказался.
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