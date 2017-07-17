Калининградец на фуре спровоцировал ДТП в Белоруссии, в котором погиб один человек и пострадали шесть (фото)

В воскресенье, 16 июля, 28-летний калининградец на фуре спровоцировал ДТП в Белоруссии, в котором погиб один человек и пострадали шесть. Об этом сообщается на официальном сайте ГИБДД Брестской области.



Авария произошла около 17:40. По предварительным данным, водитель фуры DAF с полуприцепом ехал по автодороге Брест — Минск — граница РФ в сторону Минска. В районе деревни Перки большегруз врезался во впередиидущий Citroen, водитель которого остановился перед пешеходным переходом. От сильного удара легковой автомобиль выехал на тротуар и сбил 57-летнюю местную жительницу. От полученных травм женщина скончалась в больнице.



Травмы в результате ДТП получили ещё шесть человек, которые находились в Citroen: 48-летний водитель, 58-летняя и 46-летняя пассажирки, а также трое мальчиков в возрасте 11, 9 и 12 лет. Они сидели сзади и не были пристёгнуты ремнями безопасности. Всех, кроме 46-летней женщины-пассажира, доставили в больницу. По факту ДТП проводится проверка.