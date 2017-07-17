В Калининграде бывшего предпринимателя подозревают в уклонении от уплаты налогов на 4,8 млн рублей

В Калининграде бывшего индивидуального предпринимателя подозревают в уклонении от уплаты налогов на 4,8 млн рублей. Об этом сообщает СУ СК РФ по Калининградской области.



В 2013—2014 годах 68-летний экс-коммерсант сдавал внаём собственное недвижимое имущество. В начале июля 2014 года бизнесмен продал принадлежавшие ему нежилые помещения и земельный участок. Но в бюджет налог в 3,5 млн рублей мужчина не заплатил. Вместо этого он подал в налоговый орган заявление о прекращении деятельности в качестве индивидуального предпринимателя.



Пока его рассматривали, мужчина по договору купли-продажи реализовал ещё ряд нежилых помещений и земельные участки. Так как с него официально не сняли статус предпринимателя, он должен был заплатить налог, полученный от указанной сделки, более 1 млн рублей.



"Кроме того, экс-предприниматель не представил декларации по налогу на доходы физических лиц. Мужчина включил заведомо ложные сведения в декларации по упрощённой системе налогообложения и земельному налогу. Таким способом подозреваемый уклонился от уплаты налогов в бюджет на общую сумму более 4,8 млн рублей", — пояснили в ведомстве.