Калининградец, приглашённый выпить к подруге, украл у неё украшения на 240 тыс.рублей

В Калининграде местный житель, приглашённый выпить к подруге, украл у неё ювелирные украшения на 240 тыс. рублей. Об этом сообщает пресс-служба регионального УМВД.



Женщина пригласила к себе домой 31-летнего знакомого, чтобы вместе выпить. После застолья мужчина украл у неё 11 ювелирных изделий. Затем гость ушёл. Через несколько часов местная жительница заметила, что украшения пропали. Она обратилась в полицию. Вскоре сотрудники правоохранительных органов задержали мужчину.



Во время обыска в его квартире нашли похищенные ювелирные изделия. Против мужчины возбудили уголовное дело по ст. 158 УК РФ "Кража с причинением значительного ущерба". Ему грозит до пяти лет лишения свободы.