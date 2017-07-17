В Канаде умер режиссёр Джордж Ромеро, снявший "Ночь живых мертвецов"

В воскресенье, 16 июля, в Торонто умер режиссёр Джордж Ромеро, ставший одним из родоначальников зомби-жанра в кинематографе. Об этом сообщает "Медуза" со ссылкой на The Los Angeles Times.

По данным издания, 77-летний Ромеро страдал раком лёгких. Он умер во сне в окружении близких. В это время режиссёр слушал музыку одной из своих любимых картин — фильма "Тихий человек".

George A. Romero, 'Night of the Living Dead' creator, dies at 77 https://t.co/uX7wGnzA1y pic.twitter.com/pf1kFwWeS9 — Los Angeles Times (@latimes) 16 июля 2017 г.

В 1968 году Ромеро выпустил ленту "Ночь живых мертвецов", которая стала культовой в жанре хоррора. Впоследствии он снял ещё несколько фильмов про зомби: "Рассвет мертвецов", "День мертвецов", "Земля мёртвых".