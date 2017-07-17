Велосипедистам, сопровождающим детей, разрешили ездить по тротуарам и пешеходным дорожкам

Правительство разрешило велосипедистам ездить по тротуарам и пешеходным дорожкам. Об этом сообщается в постановлении об изменении ПДД премьер-министра Дмитрия Медведева, опубликованном на сайте кабмина в понедельник, 17 июля. Нововведение касается взрослых, которые сопровождают детей до 14 лет. В отношении других мера действовать не будет. Решение направлено на безопасность пешеходов и велосипедистов.

"В действующей редакции правил велосипедистам младше 14 лет нельзя двигаться по дороге, а сопровождающим их взрослым велосипедистам нельзя двигаться по тротуару. Это приводит к разделению детей и сопровождающих их взрослых. Внесёнными в правила изменениями разрешается движение велосипедистов по тротуару или пешеходной дорожке в случае сопровождения взрослым велосипедиста в возрасте до 14 лет", — говорится в документе.