На ул. Театральной загорелся жилой дом при проведении реконструкции
В воскресенье, 16 июля, на ул. Театральной в Калининграде произошёл пожар при проведении реконструкции жилого дома. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МЧС по Калининградской области.
В экстренные службы о возгорании сообщили в 22:06. Пламя вспыхнуло на чердаке пятиэтажного блочного многоквартирного дома. Там проводили огневые работы. Очаг находился в вентиляционном канале. Площадь пожара достигла трёх квадратных метров.
"Реагирование сил и средств МЧС России по Калининградской области было своевременным. Пострадавших нет. Для ликвидации пожара привлекались пожарные расчёты пожарно-спасательных частей СПСЧ и ПСЧ-1 в составе пятнадцати человек и четырёх единиц техники", — говорится в сообщении.
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