Прокуратура: под суд за подмену вещдоков пойдёт сотрудник полиции из г. Светлый

Бывший полицейский из города Светлый предстанет перед судом за подмену наркотиков из числа вещдоков. Об этом сообщила пресс-служба региональной прокуратуры.

Сотрудники прокуратуры утвердили обвинительное заключение в отношении полицейского, занимавшегося учётом наркотических средств в вещдоках. Восполняя "недосдачу", он вернул в коробку с доказательствами 137 пакетиков с наркотическим веществом вместо 134. Один образец наркотического вещества он поменял на другой. Это обстоятельство было замечено сотрудниками прокуратуры.