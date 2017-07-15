Египетские СМИ: напавший на туристок в Хургаде может быть членом ИГ
Египетские СМИ рассматривают несколько причин нападения 28-летнего мужчины на туристок в Хургаде. Об этом сообщает
"РИА Новости".
Новостной портал "Сада аль-Баляд" со ссылкой на источники в правоохранительных органах Египта утвержает, что напавший принадлежал к числу ИГ (запрещённой на территории РФ организации). 28-летний Абдель Рахман Шаабан, по информации портала, исповедовал идеологию ИГ и жил по законам шариата.
Египетский интернет-ресурс Elmwatin, также ссылаясь на источники в полиции Египта, пишет, что к нападению на девушек привела бытовая ссора. Шабаан мог напасть на туристок после того, как те оскорбили его жену. Согласно третьей обсуждаемой в СМИ причине, молодой человек страдал психическим заболеванием и не осознавал своих действий. Силы безопасности Египта не огласили официальную версию.
В пятницу, 14 июля молодой мужчина с ножом напал в Хургаде на туристок, двое из которых погибли. Среди пострадавших раненая
россиянка, угрозы её здоровью нет.
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