Врачи рассказали о состоянии россиянки, раненной ножом при нападении в Хургаде

Врачи госпиталя "Ас-Салям", куда была доставлена раненная ножом россиянка, рассказали о её состоянии. Об этом сообщает "РИА Новости"

На данный момент состояние здоровья российской туристки, пострадавшей при нападении на иностранцев в Хургаде, стабильное. Врачи говорят, что женщине придётся остаться в стационаре до субботы.

"Состояние гражданки России стабильное, она останется в больнице до субботы, потом сможет покинуть стационар", — сообщили СМИ в больнице.

Врачи также добавили, что ранения двух других пострадавших более глубокие. Люди пробудут в госпитале дольше других, чтобы полностью восстановить здоровье.

"Остальные пострадавшие имеют лёгкие поверхностные ранения", — уточнил собеседник агентства.