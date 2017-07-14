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Врачи рассказали о состоянии россиянки, раненной ножом при нападении в Хургаде

22:08
  1078 0
Архив Клопс.Ru
Врачи госпиталя "Ас-Салям", куда была доставлена раненная ножом россиянка, рассказали о её состоянии. Об этом сообщает "РИА Новости".
 
На данный момент состояние здоровья российской туристки, пострадавшей при нападении на иностранцев в Хургаде, стабильное. Врачи говорят, что женщине придётся остаться в стационаре до субботы.
 
"Состояние гражданки России стабильное, она останется в больнице до субботы, потом сможет покинуть стационар", — сообщили СМИ в больнице.
 
Врачи также добавили, что ранения двух других пострадавших более глубокие. Люди пробудут в госпитале дольше других, чтобы полностью восстановить здоровье.
 
"Остальные пострадавшие имеют лёгкие поверхностные ранения", — уточнил собеседник агентства.
 
Ранее Клопс.Ru передавал, что вооружённый ножом мужчина напал на туристов на пляже курортного египетского города Хургада. В результате погибли две гражданки Германии, сообщали СМИ. Убийца попытался скрыться с места преступления и побежал к морю, однако его удалось схватить. Полиция изъяла записи камер видеонаблюдения, расположенных в районе нападения на туристов в Хургаде.

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