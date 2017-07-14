112: под Озёрском заблудились двое грибников, приехавших в лес на такси

В четверг, 13 июля, под Озёрском заблудились двое грибников, приехавших в лес на такси. Об этом говорится в сообществе "Система 112 Калининград" во "ВКонтакте".

Мужчины заблудились в лесу посёлка Прудного Озерского городского округа. Они позвонили по номеру 112. Диспетчер соединил заявителей с сотрудниками ЕДДС. Информацию также передали сотрудникам полиции.

Спустя час после звонка грибников вывели из леса. Потерявшиеся вышли на специальный звуковой сигнал полицейского автомобиля.