112: под Озёрском заблудились двое грибников, приехавших в лес на такси
В четверг, 13 июля, под Озёрском заблудились двое грибников, приехавших в лес на такси. Об этом говорится в сообществе "Система 112 Калининград" во "ВКонтакте".
Мужчины заблудились в лесу посёлка Прудного Озерского городского округа. Они позвонили по номеру 112. Диспетчер соединил заявителей с сотрудниками ЕДДС. Информацию также передали сотрудникам полиции.
Спустя час после звонка грибников вывели из леса. Потерявшиеся вышли на специальный звуковой сигнал полицейского автомобиля.
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