Блогера, ловившего покемонов в храме, внесли в список террористов и экстремистов

Видеоблогера из Екатеринбурга Руслана Соколовского, ловившего покемонов в храме, внесли в перечень террористов и экстремистов. Информация размещена на сайте Федеральной службы по финансовому мониторингу

Данные о Руслане находятся в разделе "российские физические лица". Его номер в списке — 5847.

"Соколовский Руслан Геннадьевич 20.10.1994 года рождения, город Шадринск, Курганская область", — указано в перечне действующих террористов и экстремистов.

Руслана Соколовского внесли в список террористов и экстремистов - его номер 5847. Все его банковские счета заблокированы — Pavel Chikov (@pchikov) 14 июля 2017 г.

Руководитель Международной правозащитной группы "АГОРА" Павел Чиков написал также в Twitter, что все банковские счета блогера заблокированы. Сам Соколовский подтвердил эту информацию ТАСС в пятницу, 14 июля.

"Все мои карты заблокированы, соответственно, заморожены средства. Я не знаю, с чем это связано, возможно, со вступлением приговора в силу", — сказал СМИ блогер.