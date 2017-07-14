Блогера, ловившего покемонов в храме, внесли в список террористов и экстремистов

Данные о Руслане находятся в разделе "российские физические лица". Его номер в списке — 5847.
"Соколовский Руслан Геннадьевич 20.10.1994 года рождения, город Шадринск, Курганская область", — указано в перечне действующих террористов и экстремистов.
Руководитель Международной правозащитной группы "АГОРА" Павел Чиков написал также в Twitter, что все банковские счета блогера заблокированы. Сам Соколовский подтвердил эту информацию ТАСС
в пятницу, 14 июля.
"Все мои карты заблокированы, соответственно, заморожены средства. Я не знаю, с чем это связано, возможно, со вступлением приговора в силу", — сказал СМИ блогер.
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