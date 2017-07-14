СМИ: при нападении в Хургаде погибли две гражданки Германии

В пятницу, 14 июля, в египетской Хургаде в результате нападения человека с ножом погибли две гражданки Германии. Об этом пишет "РИА Новости" , ссылаясь на осведомлённый источник в туристической фирме.

По его словам, вооружённый ножом мужчина также ранил двух граждан Армении и одного гражданина Чехии. Убийца попытался скрыться и побежал к морю, однако сотрудники отеля взяли моторную лодку и поймали его.

"В отеле Zahabia были убиты две гражданки Германии. Потом убийца пробрался в отель El Palacio и ранил одну россиянку, он ударил её ножом. Она жива, но находится в тяжелом состоянии, сейчас она в больнице", — заявил источник.

В данный момент сообщается о пяти пострадавших иностранцах. Они могут являться гражданами Германии, Сербии, Польши, Чехии или Армении, пишет "РИА Новости". В генеральном консульстве России в Хургаде подтвердили, что в числе пострадавших одна женщина с гражданством РФ и Украины.

Очевидцы рассказали СМИ, что на вид нападавшему 25 лет. Мужчина был одет в джинсы и черную рубашку-поло. Во время нападения он кричал, что "не ищет египтян", заявили свидетели.

По последним данным стало известно, что полиция изъяла записи камер видеонаблюдения, расположенных в районе нападения на туристов в Хургаде. Такую информацию сообщил новостной портал "Маср ньюз" со ссылкой на источники в органах безопасности.