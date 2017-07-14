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Британца осудили на пять лет за участие в боях на стороне сепаратистов на востоке Украины

18:15
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Архив Клопс.Ru
Подданного Великобритании приговорили к лишению свободы за участие в боях на востоке Украины на стороне сепаратистов. Об этом сообщает русская служба BBC.
 
Бенджамин Стимсон признал себя виновным в содействии террористической деятельности. Судья приговорил британца к восьми годам лишения свободы, но вычел треть срока благодаря признанию вины. Это первый подобный приговор, вынесенный в Великобритании в связи с конфликтом на востоке Украины.
 
"Мы потрясены приговором. Он слишком суровый. Мне жаль, что мой сын туда поехал. Мы об этом не знали. Мы думали, он работает на ферме", – заявил отец британца.
 
В суде Стимсон утверждал, что провёл в Донбассе четыре месяца и работал водителем скорой помощи. Он отрицал участие в боевых действиях и говорил, что ни разу не стрелял во врага. Темп не менее, на фотографиях из Украины мужчина держит в руках оружие.
 
 
В Британии лицам, вернувшимся из стран, где они принимали участие в вооружённых конфликтах, могут предъявить обвинения в терроризме. Такой закон приняли после того, как сотни жителей страны уехали в Сирию, чтобы воевать на стороне боевиков из группировки ИГ (запрещена в РФ).
 

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1 комментарий Правила комментирования

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sirkomarov132
sirkomarov132 #
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