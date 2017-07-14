В Хургаде неизвестный напал с ножом на туристов, двое погибли (обновлено)
В пятницу, 14 июля, вооружённый мужчина напал на туристов на пляже курортного египетского города Хургада. Об этом сообщает Life
со ссылкой на SkyNewsArabia.
По данным информагентства, погибли два человека, не менее четырёх получили ранения. Нападавший задержан.
Обновлено от 16.45
При нападении пострадала гражданка РФ, сообщает "Интерфакс
" со ссылкой на генконсульство России в Хургаде. Женщина получила несколько ножевых ранений,однако угрозы её жизни нет.
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