Таксиста, участвовавшего в массовой драке на Ленинском проспекте, вызвали в СК

В Калининграде следователь вызвал для дачи объяснений таксиста, который участвовал в массовой драке на Ленинском проспекте. Об этом сообщает СУ СК по области.



В ведомстве продолжается проверка по факту произошедшего. Сотрудники ведомства подозревают, что одним из участников конфликта мог быть несовершеннолетний.

"В ближайшее время в распоряжение следственных органов будет предоставлена и детально изучена видеозапись с камер наружного наблюдения системы "Безопасный город", зафиксировавших конфликт и дальнейшее передвижение его участников по городу. Проводятся иные проверочные мероприятия, направленные на установление всех обстоятельств произошедшего", — говорится в сообщении.