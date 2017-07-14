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Главная Новости Происшествия

Таксиста, участвовавшего в массовой драке на Ленинском проспекте, вызвали в СК

13:02
  170 0
Архив Клопс.Ru
В Калининграде следователь вызвал для дачи объяснений таксиста, который участвовал в массовой драке на Ленинском проспекте. Об этом сообщает СУ СК по области.

В ведомстве продолжается проверка по факту произошедшего. Сотрудники ведомства подозревают, что одним из участников конфликта мог быть несовершеннолетний.
 
"В ближайшее время в распоряжение следственных органов будет предоставлена и детально изучена видеозапись с камер наружного наблюдения системы "Безопасный город", зафиксировавших конфликт и дальнейшее передвижение его участников по городу. Проводятся иные проверочные мероприятия, направленные на установление всех обстоятельств произошедшего", — говорится в сообщении. 

Калининградцев, которые стали свидетелями потасовки или знают её участников, просят обратиться в следственный отдел по Ленинградскому району города Калининграда регионального управления СКР по адресу Калининград, ул. 9 Апреля, д. 60б либо по телефонам 8 (4012) 305-758 и 8 (4012) 305-760.

9 июля 2017 года около 4:00 на "зебре" на Ленинском проспекте произошла массовая драка с участием пешеходов, водителя и пассажиров такси. Конфликт начался после того, как двое неизвестных демонстративно остановились на переходе перед движущейся машиной. После этого из автомобиля вышли двое мужчин и начали драку. Позднее к ней присоединились случайные прохожие и водитель. В полиции и СУ СК начали проверку по факту произошедшего.
 

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