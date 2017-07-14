В 2017 году из-за превышения скорости на дорогах области погибли восемь человек
С начала 2017 года в Калининградской области восемь человек погибли в авариях, произошедших из-за превышения скорости. Об этом сообщает пресс-служба регионального управления МВД.
Всего из-за нарушения скоростного режима случилось 31 ДТП. В авариях такого рода пострадали 40 человек.
"Ощутимый профилактический эффект, по данным ГИБДД, оказывает работа комплексов автоматической фиксации правонарушений, которые дисциплинируют водителей, предотвращают возможное нарушение и тем самым способствуют снижению уровня аварийности на конкретных участках автодорог. За полгода по результатам обработки информации, полученной данными комплексами, вынесено 130 483 постановления о наложении штрафа на водителей-лихачей", — говорится в сообщении пресс-службы.
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