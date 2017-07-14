Пьяного мотоциклиста, по вине которого погибла жительница Немана, приговорили к трём годам
В Немане осудили 31-летнего мотоциклиста, устроившего весной прошлого года пьяную аварию, в которой погибла местная жительница. Об этом сообщается на сайте областной прокуратуры.
Мужчину признали виновным в совершении преступления, предусмотренного ст. 264 УК РФ ("Нарушение правил дорожного движения лицом, находящимся в состоянии алкогольного опьянения, повлёкшее по неосторожности смерть человека"). Его приговорили к двум годам и десяти месяцам колонии-поселения и лишили прав на два с половиной года.
"Также с осуждённого в пользу представителя потерпевшего взысканы 500 тысяч рублей в качестве компенсации морального вреда. При назначении осуждённому наказания был учтён ряд смягчающих обстоятельств, в том числе наличие на иждивении мужчины 12-летнего ребёнка и возмещение материальных затрат по захоронению погибшей", — говорится в сообщении.
4 апреля 2017 года на ул. Победы в Немане пьяный мотоциклист превысил скорость и врезался в велосипедиста
. Сзади мужчины сидела его 38-летняя подруга без мотошлема. В результате ДТП мотоцикл опрокинулся, женщина сильно ударилась и через неделю умерла в больнице.
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