Пьяного мотоциклиста, по вине которого погибла жительница Немана, приговорили к трём годам

В Немане осудили 31-летнего мотоциклиста, устроившего весной прошлого года пьяную аварию, в которой погибла местная жительница. Об этом сообщается на сайте областной прокуратуры.



Мужчину признали виновным в совершении преступления, предусмотренного ст. 264 УК РФ ("Нарушение правил дорожного движения лицом, находящимся в состоянии алкогольного опьянения, повлёкшее по неосторожности смерть человека"). Его приговорили к двум годам и десяти месяцам колонии-поселения и лишили прав на два с половиной года.



"Также с осуждённого в пользу представителя потерпевшего взысканы 500 тысяч рублей в качестве компенсации морального вреда. При назначении осуждённому наказания был учтён ряд смягчающих обстоятельств, в том числе наличие на иждивении мужчины 12-летнего ребёнка и возмещение материальных затрат по захоронению погибшей", — говорится в сообщении.