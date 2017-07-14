На ул. Печатной сбили девятилетнего мальчика

В четверг, 13 июля, на ул. Печатной в Калининграде сбили девятилетнего велосипедиста. Об этом сообщает пресс-служба УМВД по области.

Авария произошла в 18:10 во дворе дома №21а. На ребёнка наехал Volkswagen. Пострадавшего доставили в детскую больницу. По данным источника Клопс.Ru, у него диагностировали закрытую черепно-мозговую травму, сотрясение мозга, ушибы таза и локтей.