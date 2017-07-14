На ул. Печатной сбили девятилетнего мальчика
Фото: пресс-служба УМВД по Калининградской области
В четверг, 13 июля, на ул. Печатной в Калининграде сбили девятилетнего велосипедиста. Об этом сообщает пресс-служба УМВД по области.
Авария произошла в 18:10 во дворе дома №21а. На ребёнка наехал Volkswagen. Пострадавшего доставили в детскую больницу. По данным источника Клопс.Ru, у него диагностировали закрытую черепно-мозговую травму, сотрясение мозга, ушибы таза и локтей.
Ещё одна авария с участием велосипедиста, по данным собеседника, произошла на Литовском валу. Около 21:10 неизвестный водитель сбил 46-летнего калининградца и скрылся с места происшествия. У пострадавшего диагностировали закрытый перелом предплечья.
Также на Советском проспекте около 18:30 Toyota сбила 17-летнего велосипедиста
. Его доставили в БСМП. По предварительной информации, у него тупая травма живота и перелом ключицы.
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