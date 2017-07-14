Ночью в Балтийске пожар охватил два балкона в жилом доме

В ночь на пятницу, 14 июля, в Балтийске пожар в жилом доме охватил две квартиры. Об этом Клопс.Ru сообщили в пресс-службе ГУ МЧС по Калининградской области.

Инцидент случился на улице Гоголя в пятиэтажном панельном жилом доме. Сообщение о возгорании поступило в Центр управления в кризисных ситуациях в 00:57. Огонь охватил балконы квартир на втором и третьем этажах.

"Реагирование сил и средств МЧС России по Калининградской области было своевременным. Для ликвидации пожара привлекался расчёт ПСЧ-10 в составе четырёх человек", – говорится в сообщении.

На место ЧС направили одну пожарную машину. В результате пожара на балконе второго этажа полностью сгорели диван, кресло и бытовые вещи. На балконе третьего этажа – кресло и книги. Пострадавших нет, добавили в пресс-службе.