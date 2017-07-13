Очевидцы: на ул. Невского столкнулись три автомобиля, образовалась пробка

В четверг, 13 июля, в Калининграде на ул. Невского столкнулись три автомобиля. Об этом Клопс.Ru рассказали очевидцы.

Инцидент произошёл возле гостиницы "Турист", около 20:30. Автомобили двигались в сторону центра города.

По данным сервиса "Яндекс.Пробки", движение затруднено на одной из полос дороги. Затор тянется по ул. Невского до ТЦ "Аврора". Заблокирована также линия на повороте на ул. Некрасова. Скорость на данном участке дороги не превышает пяти километров в час.