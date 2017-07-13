На Советском проспекте водитель Toyota сбил 17-летнего велосипедиста (фото)
Фото: читатель Клопс.Ru
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В четверг, 13 июля, в Калининграде на Советском проспекте водитель Toyota сбил велосипедиста. Об этом Клопс.Ru рассказали очевидцы.
Инцидент произошёл около 18:30. Информацию о ДТП подтвердили в отделе пропаганды регионального управления ГИБДД.
"Водитель Toyota двигался в сторону Окружной. Он сбил 17-летнего велосипедиста", — отметили в ведомстве.
По словам свидетелей, пострадавшего госпитализировали. Ведётся проверка, выясняются обстоятельства аварии.
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