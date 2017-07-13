На Советском проспекте водитель Toyota сбил 17-летнего велосипедиста (фото)

В четверг, 13 июля, в Калининграде на Советском проспекте водитель Toyota сбил велосипедиста. Об этом Клопс.Ru рассказали очевидцы.

Инцидент произошёл около 18:30. Информацию о ДТП подтвердили в отделе пропаганды регионального управления ГИБДД.

"Водитель Toyota двигался в сторону Окружной. Он сбил 17-летнего велосипедиста", — отметили в ведомстве.

По словам свидетелей, пострадавшего госпитализировали. Ведётся проверка, выясняются обстоятельства аварии.