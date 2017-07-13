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Главная Новости Происшествия

На ул. Степана Разина на жилой дом упало дерево

20:29
  1058 0
Фото: очевидец
В четверг, 13 июля, в Калининграде на ул. Степана Разина на жилой дом упало дерево. Об этом Клопс.Ru рассказали очевидцы.
 
"По всей улице уже примерно месяц идёт укладка плитки. Видимо, корень дерева оказался повреждён", — говорит один из свидетелей.
 
Информацию подтвердили в Единой дежурно-диспетчерской службе Калининграда. Оператор пояснил, что спецслужбы уже выехали на место, в скором времени дерево должны убрать. 

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