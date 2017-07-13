На ул. Степана Разина на жилой дом упало дерево
В четверг, 13 июля, в Калининграде на ул. Степана Разина на жилой дом упало дерево. Об этом Клопс.Ru рассказали очевидцы.
"По всей улице уже примерно месяц идёт укладка плитки. Видимо, корень дерева оказался повреждён", — говорит один из свидетелей.
Информацию подтвердили в Единой дежурно-диспетчерской службе Калининграда. Оператор пояснил, что спецслужбы уже выехали на место, в скором времени дерево должны убрать.
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