112: в Калининграде спасатели вскрыли дверь квартиры для экстренной госпитализации женщины

В среду, 12 июля, в Калининграде спасателям пришлось вскрыть дверь квартиры для срочной госпитализации женщины. Об этом говорится в сообществе "Система 112 Калининград" во "ВКонтакте".

О ЧП по номеру 112 сообщил сотрудник областной больницы. Он рассказал диспетчеру, что его коллега не появлялась на работе в течение двух дней. Когда мужчина смог до неё дозвониться, женщина сообщила, что нуждается в помощи.

Дверь в квартире, где проживает женщина, оказалась заперта. На место происшествия приехали экстренные службы. Спасатели вскрыли дверь, пострадавшую госпитализировали.