Прокурор: Предприятие, на территории которого нефть вылилась в Преголю, занималось сбором отходов

Предприятие, на территории которого произошла утечка нефтепродуктов в Преголю, занималось сбором отходов. Об этом Клопс.Ru сообщил калининградский межрайонный природоохранный прокурор Денис Ким.

Помимо судна, при попытке утилизации которого произошёл разлив нефти, на предприятии находились отходы разного класса опасности. Как сообщили активисты ОНФ, работавшие на месте происшествия, они хранились там не один год.

"До вчерашнего дня территорию занимало предприятие, занимающееся сбором и утилизацией отходов, в том числе приёмом металлолома. Поэтому там и находятся отходы, которые не убрали до конца. С этим мы тоже будем разбираться", — отметил прокурор.

По словам Кима, ответственность за произошедшее может быть как административной, так и уголовной. Сейчас эксперты исследуют изъятые из воды пробы для определения ущерба. После этого примут решение о взыскании ущерба с виновного в разливе.

"Распространение пятна нефтепродуктов остановлено бунами, — заявил Ким. — Приняты меры к остановке экологического ущерба, будет разрабатываться технический план по извлечению судна из воды и утилизации нефтепродуктов, которые попали в воду. Мы будем настаивать на самых коротких сроках устранения".