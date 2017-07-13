ГИБДД разыскивает водителя, сбившего на перекрёстке ул. Грига и ул. Фрунзе пенсионерку
В Калининграде ГИБДД разыскивает водителя, сбившего пенсионерку на перекрёстке ул. Фрунзе и ул. Грига. Об этом сообщает пресс-служба регионального управления МВД.
ДТП случилось 8 июля около 12:00. 86-летняя женщина переходила дорогу по пешеходному переходу. Водитель неустановленного автомобиля сбил пенсионерку и скрылся. В результате аварии женщина получила различные травмы, и её госпитализировали. Медработникам, которые оказывали ей первую помощь, пострадавшая не сообщила о случившемся. Уже позже она обратилась в ГИБДД.
Всех, кому что-либо известно об этом ДТП, сотрудники правоохранительных органов просят звонить в ГИБДД по телефонам: 8 (4012) 552-526 (группа розыска), 552-512 (дежурная часть).
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