К делу о драке на Ленинском проспекте подключился Следственный комитет

В СУ СК по Калининградской области начали проверку по факту драки на Ленинском проспекте 9 июля. Об этом сообщила старший помощник главы управления.



"На Ленинском проспекте произошла драка с участием пешеходов с одной стороны и пассажиров и водителя такси — с другой. При этом на видеозаписи видно, как пассажир такси наносит удар кулаком в лицо пешеходу. По внешнему виду пострадавший — несовершеннолетний", — пояснили в СУ СК РФ по Калининградской области.