В Калининграде на ул. Суворова образовалась пробка
В Калининграде на ул. Суворова образовались пробки. По данным сервиса "Яндекс.Пробки", плотным потоком стоит полоса в сторону города после перекрёстка с ул. Камской.
Автомобили движутся со скоростью 5 км/ч. По сообщению одного из участников группы "Сообщество автомобилистов Калининградской области" "Вконтакте", пробка образовалась из-за ДТП. Столкнулись четыре автомобилям.
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