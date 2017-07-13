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Главная Новости Происшествия

В Калининграде на детской площадке произошла потасовка между родителями из-за конфликта детей

14:48
  7850 10
Архив Клопс.Ru / Фото: Виктор Гусейнов
Во вторник, 11 июля, на детской площадке на Верхнем озере произошла потасовка между родителями. Об этом Клопс.Ru рассказала калининградка Юлия Пахомова, ставшая участницей этих событий.
 
Женщина рассказала, что около 20:30 приехала с дочкой гулять на детскую площадку-корабль. Пятилетняя Анфиса каталась на горке вместе с другими детьми. Через пять минут, когда она полезла по стене корабля, к ней подошёл мальчик, на вид около восьми лет. Он начал отгибать пальцы, которыми держалась девочка.
 
"Я увидела это и побежала к ней, но не успела. Дочка упала и сломала руку", — рассказала Юлия.
 
У девочки диагностировали перелом левой руки со смещением. Фото: Юлия Пахомова
 
Юлия стала искать маму мальчика. По её словам, женщина подошла и сразу начала ругаться. "Она кричала, что я не смотрела за ребёнком, а потом ударила меня два раза кулаком в лицо. Дочка попыталась встать между нами, женщина схватила её за сломанную руку и отдёрнула", — вспоминает мама Анфисы.
 
Юлия с дочкой поехала в Детскую областную больницу. У девочки диагностировали перелом левой руки со смещением. Ей сделали наркоз и срочно провели операцию.
 
"Мы не спим уже вторую ночь, дочка постоянно плачет, ей больно. Делаем уколы. Под гипсом начался сильный отёк", — добавила Юлия Пахомова.
 
Анфиса три года занимается гимнастикой в школе олимпийского резерва и два года верховой ездой. Из-за травмы как минимум три месяца она не сможет ходить на тренировки.


Анфиса. Фото: Юлия Пахомова
 
Юлия Пахомова обратилась в полицию. Участковый проводит проверку. "Возможно возбуждение двух дел — административного по факту побоев, нанесённых матери ребёнка, и уголовного по факту причинения вреда здоровью девочки. Мальчик ещё не достиг возраста привлечения к уголовной ответственности, поэтому за него будет отвечать его мама. Тяжесть причинённого вреда определит экспертиза, тогда происшедшее можно будет квалифицировать с точки зрения закона", — пояснили в пресс-службе регионального УМВД.
 

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10 комментариев Правила комментирования

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Viloo
Viloo #
15:38
Дернула бы она за руку моего ребенка. Я бы сел. Но она бы не жила.
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Zombi
Zombi #
16:17
И двое детей остались бы без родителей, молодец. Ума палата.
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Viloo
Viloo #
18:17
Да ладно Вам. Эмоции. Что за человеком надо быть, чтобы дёргать за руку чужого и уже раненого ребёнка?
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Inssider
Inssider #
16:19
Население взвинчено до предела!
Чуть что, моментально срываются в агрессивный аффект и рукоприкладство. Даже те, кто совсем не инересуется политикой и экономикой, интуитивно чувствуют - впереди большая беда! Отсюда и такая агрессия. И на дорогах, и в песочницах.
И то ли еще будет!
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seva
seva #
17:25
К сожалению Вы абсолютно правы.
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Viloo
Viloo #
18:19
Большая беда всегда где-то впереди есть.
Но то, что страна находится в неестественных условиях и зреет нарыв - факт. О чем думают нерадивые правители, выстраивая страну под себя - непонятно. Надеются на прорыв в медицине на тему вечной жизни?
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Алиса Матрешина
Алиса Матрешина #
16:36
На площадку с детьми лучше ходить папам... 
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koteyka
koteyka #
17:14
То разборки на ленинском из за девочки который парень то разборки на детской площадке. Че дальше ? Разборки  младенцев в писочнице ? 
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ЗлойДобряк
Добряк Злой #
17:32
никогда не нравилось быть там с детьми. дети 3-5 лет должны играть отдельно от 6-10 при таком скоплении. Травматизм и нервотрепка сплошная там
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cajewa 1
cajewa 1 #
17:51
Скоро родители на детский площадки будут ходить;кто с битой,а кто и с кастетом.Все это результат многолетней и умышленной деградации общества со стороны правящей элиты.Выпил водки,посмотрел Пусть говорят,сел в кредитную Киа,подрался на детской площадке и жизнь прекрасна.Управлять таким обезьяньим стадом просто и легко,а если все будут умные и воспитанные-попробуй такими по управляй-сметут кузькиной маме такую власть.
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