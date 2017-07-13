В Калининграде на детской площадке произошла потасовка между родителями из-за конфликта детей

Во вторник, 11 июля, на детской площадке на Верхнем озере произошла потасовка между родителями. Об этом Клопс.Ru рассказала калининградка Юлия Пахомова, ставшая участницей этих событий.



Женщина рассказала, что около 20:30 приехала с дочкой гулять на детскую площадку-корабль. Пятилетняя Анфиса каталась на горке вместе с другими детьми. Через пять минут, когда она полезла по стене корабля, к ней подошёл мальчик, на вид около восьми лет. Он начал отгибать пальцы, которыми держалась девочка.



"Я увидела это и побежала к ней, но не успела. Дочка упала и сломала руку", — рассказала Юлия.

У девочки диагностировали перелом левой руки со смещением. Фото: Юлия Пахомова

Юлия стала искать маму мальчика. По её словам, женщина подошла и сразу начала ругаться. "Она кричала, что я не смотрела за ребёнком, а потом ударила меня два раза кулаком в лицо. Дочка попыталась встать между нами, женщина схватила её за сломанную руку и отдёрнула", — вспоминает мама Анфисы.

Юлия с дочкой поехала в Детскую областную больницу. У девочки диагностировали перелом левой руки со смещением. Ей сделали наркоз и срочно провели операцию.



"Мы не спим уже вторую ночь, дочка постоянно плачет, ей больно. Делаем уколы. Под гипсом начался сильный отёк", — добавила Юлия Пахомова.









Анфиса. Фото: Юлия Пахомова Анфиса три года занимается гимнастикой в школе олимпийского резерва и два года верховой ездой. Из-за травмы как минимум три месяца она не сможет ходить на тренировки.Анфиса. Фото: Юлия Пахомова

Юлия Пахомова обратилась в полицию. Участковый проводит проверку. "Возможно возбуждение двух дел — административного по факту побоев, нанесённых матери ребёнка, и уголовного по факту причинения вреда здоровью девочки. Мальчик ещё не достиг возраста привлечения к уголовной ответственности, поэтому за него будет отвечать его мама. Тяжесть причинённого вреда определит экспертиза, тогда происшедшее можно будет квалифицировать с точки зрения закона", — пояснили в пресс-службе регионального УМВД.