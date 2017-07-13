Полиция проводит проверку по поводу драки на Ленинском проспекте (обновлено)

В Калининграде полиция проводит проверку по поводу драки на Ленинском проспекте 9 июля. Об этом Клопс.Ru сообщила начальник пресс-службы регионального УМВД Светлана Поставничая.



"Сотрудники полиции изучают видеозапись и проводят проверку. Устанавливаются участники дорожного конфликта. Если вы стали очевидцем происшествия или обладаете информацией о личностях участников инцидента, просьба обратиться в полицию по телефонам 554-506, 02 или 102", — пояснила Светлана Поставничая.

Драка произошла около пяти утра. Один из очевидцев случившегося рассказал Клопс.Ru, что двое пешеходов начали переходить дорогу на зелёный свет, загорелся красный. Далее между ними и пассажирами такси произошла драка, в которую вмешались прохожие.

