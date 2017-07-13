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Полиция проводит проверку по поводу драки на Ленинском проспекте (обновлено)

12:49
  1889 8  
Полиция проводит проверку по поводу драки на Ленинском проспекте
Кадр видеозаписи АПК "Безопасный город"
В Калининграде полиция проводит проверку по поводу драки на Ленинском проспекте 9 июля. Об этом Клопс.Ru сообщила начальник пресс-службы регионального УМВД Светлана Поставничая.
 
"Сотрудники полиции изучают видеозапись и проводят проверку. Устанавливаются участники дорожного конфликта. Если вы стали очевидцем происшествия или обладаете информацией о личностях участников инцидента, просьба обратиться в полицию по телефонам 554-506, 02 или 102", — пояснила Светлана Поставничая.
 
Драка произошла около пяти утра. Один из очевидцев случившегося рассказал Клопс.Ru, что двое пешеходов начали переходить дорогу на зелёный свет, загорелся красный. Далее между ними и пассажирами такси произошла драка, в которую вмешались прохожие.
 
"Только вот защищавший прохожий думал, что пассажир такси ударили девушку. Видимо, поэтому и бросился на помощь. От этого получилась столь эмоциональная потасовка. Но по переходу шли два молодых человека. Когда я подошла к одному из них, в красной шапке, то ни ссадин, ни крови у него не было. От него пахло алкоголем," — вспоминает очевидец. 

Драка на Ленинском проспекте произошла 9 июля. Инцидент зафиксировали камеры системы "Безопасный город". В потасовку вмешался случайный прохожий. После этого к драке присоединились ещё один прохожий, второй пассажир такси и водитель. Выгруженную запись операторы передали сотрудникам правоохранительных органов для приобщения к делу.
 

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8 комментариев Правила комментирования

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Наиглубочайшеуважаемый
Наиглубочайшеуважаемый #
13:11
Петушок с красным гребешком отгрёб. Радужное поколение глиномесов :)
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dimgad
gad dim #
13:22
В этой ситуации я сочувствую только прохожим, которые поступили как мужчины, чуть меньше водителю и пассажирам такси. А этих двух баранов непонятной половой принадлежности надо найти и наказать по всей строгости закона. 
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Алиса Матрешина
Алиса Матрешина #
13:34
Круть, а в утрешней статье об этом прямопротивоволожные комменты) хорошо хоть авторы не повторяются.
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CatCar
CatCar #
13:46
это да))
времена наступили дурацкие, когда на расстоянии трудно отличить девчонку от заднеприводного недоросля
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Inssider
Inssider #
13:49
Абсолютно очевидно, что зачинщиком драки был пассажир такси.
Если даже пешеходы нарушили ПДД, что весьма сомнительно, то это не повод к нападению на них.
В целом же ситуация характеризует ожесточение в населении, что в любой момент может прорваться насилием против всем известного ворья.
Момент, когда пролетариат массово выбьет двери в чиновных поместьях и зальет их кровью все ближе!
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Наиглубочайшеуважаемый
Наиглубочайшеуважаемый #
13:53
ПИСШЫ ЕСЩО , про зазеркалье забыл написать
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Inssider
Inssider #
13:54
Смени ник, утырок уголовный!
Так себя только петушня обзывает!
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3133731338
31338 31337 #
13:54
Дрыщам штраф за переход на красный (надо было на разделительной оставаться), агрессивным шибздикам из таксо по 15 суток, бородачу грамоту.
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