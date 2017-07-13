Полиция проводит проверку по поводу драки на Ленинском проспекте (обновлено)

В Калининграде полиция проводит проверку по поводу драки на Ленинском проспекте 9 июля. Об этом Клопс.Ru сообщила начальник пресс-службы регионального УМВД Светлана Поставничая.
"Сотрудники полиции изучают видеозапись и проводят проверку. Устанавливаются участники дорожного конфликта. Если вы стали очевидцем происшествия или обладаете информацией о личностях участников инцидента, просьба обратиться в полицию по телефонам 554-506, 02 или 102", — пояснила Светлана Поставничая.
Драка произошла около пяти утра. Один из очевидцев случившегося рассказал Клопс.Ru, что двое пешеходов начали переходить дорогу на зелёный свет, загорелся красный. Далее между ними и пассажирами такси произошла драка, в которую вмешались прохожие.
"Только вот защищавший прохожий думал, что пассажир такси ударили девушку. Видимо, поэтому и бросился на помощь. От этого получилась столь эмоциональная потасовка. Но по переходу шли два молодых человека. Когда я подошла к одному из них, в красной шапке, то ни ссадин, ни крови у него не было. От него пахло алкоголем," — вспоминает очевидец. Драка на Ленинском проспекте произошла
9 июля. Инцидент зафиксировали камеры системы "Безопасный город". В потасовку вмешался случайный прохожий. После этого к драке присоединились ещё один прохожий, второй пассажир такси и водитель. Выгруженную запись операторы передали сотрудникам правоохранительных органов для приобщения к делу.
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