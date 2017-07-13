На Преголе в центре Калининграда разлилась нефть из-за попытки распилить старое судно (фото)

В среду, 12 июля, в центре Калининграда произошла утечка нефти в Преголю. Об этом Клопс.Ru сообщили в пресс-службе Общероссийского народного фронта.

Инцидент произошёл вечером на ул. Портовой в ходе утилизации судна. По словам очевидцев, сотрудники предприятия, проводившего работы, распилили судно на две части и попытались вытащить корму на берег. В ней находились баки с водой, содержащей нефтепродукты. Попавшая в воду нефть за три часа распространилась вдоль берега на расстояние 100 метров. Распространиться дальше пятну помешал пришвартованный неподалёку плавучий кран.

"Работы про утилизации проводились с нарушением технологии, при наличие на судне нефтепродуктов, что привело к их разливу. Более того, работы по ограждению нефтяного пятна начались спустя три часа после разлива. За это время оно могло бы распространиться гораздо более 100 метров, на судоходную часть Преголи, если бы не стоящий на его пути плавучий кран.", – рассказал сопредседатель регионального штаба ОНФ Олег Авдыш.

На месте происшествия работали представители природоохранной прокуратуры, спасатели и сапёры. Помимо разлива нефти, там же обнаружили отходы разного класса опасности. По мнению активистов ОНФ, они хранились там не один год. Размер ущерба предстоит определить правоохранительным органам.