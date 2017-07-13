Пенсионер поджёг Volkswagen своей соседки за то, что она не разрешила выпивать с её мужем
В Калининграде мужчина поджёг Volkswagen своей соседки из-за того, что она ругала его за совместные пьянки с её мужем. Об этом сообщает пресс-служба регионального УМВД.
Сотрудники уголовного розыска установили, что мужчина пытался поджечь автомобиль из-за личной неприязни к владелице Volkswagen. Пенсионер часто выпивал вместе с мужем потерпевшей. Женщине это не нравилось, из-за чего между соседями возникали конфликты.
В ночь на 11 июля на ул. Цветочной 63-летний мужчина облил бензином
автомобиль и пытался поджечь. Злоумышленника спугнула сработавшая сигнализация. От неё проснулись соседи, и подозреваемый попытался скрыться. Сотрудники вневедомственной охраны задержали мужчину.
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