Пенсионер поджёг Volkswagen своей соседки за то, что она не разрешила выпивать с её мужем

В Калининграде мужчина поджёг Volkswagen своей соседки из-за того, что она ругала его за совместные пьянки с её мужем. Об этом сообщает пресс-служба регионального УМВД.



Сотрудники уголовного розыска установили, что мужчина пытался поджечь автомобиль из-за личной неприязни к владелице Volkswagen. Пенсионер часто выпивал вместе с мужем потерпевшей. Женщине это не нравилось, из-за чего между соседями возникали конфликты.

