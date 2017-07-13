В Калининграде ищут мошенника, шантажировавшего военного интимными снимками его жены

В Калининграде возбудили уголовное дело по факту вымогательства денег у военного одной из городских частей на сайте "ВКонтакте". Об этом Клопс.Ru сообщил источник, знакомый с ситуацией.
В полицию обратился 23-летний командир отделения воинской части. Он сообщил, что в конце мая страницу его жены взломал неизвестный. Мошенник получил доступ к интимным фотографиям супружеской пары, которые находились в личной переписке. После этого преступник написал мужчине и потребовал у него 3 000 рублей в обмен на обещание не распространять фотографии.
Калининградец отказался платить. В ответ на это вымогатель с аккаунта пострадавшей опубликовал снимки на страницах супругов и в одном из областных пабликов — "Подслушано".
Военный обратился в полицию. В ведомстве возбудили уголовное дело по ст. 163 УК РФ ("Вымогательство под угрозой распространения сведений, позорящих потерпевшего или его близких, либо иных сведений, которые могут причинить существенный вред правам или законным интересам потерпевшего или его близких"). Также сотрудники запросили информацию о владельце счёта, на который неизвестный требовал перевести деньги.
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