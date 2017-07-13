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Главная Новости Происшествия

На Ленпроспекте пассажиры такси и пешеходы устроили массовую драку (видео)

07:30
  2322 0
Кадр видеозаписи АПК "Безопасный город"
В среду, 12 июля, в центре Калининграда пассажиры такси и пешеходы устроили массовую драку. Инцидент зафиксировали камеры системы "Безопасный город".
 
Сообщается, что драка произошла ранним утром, на Ленинском проспекте. На записи видно, что на "зербе" один из пассажиров такси выбежал на дорогу и напал на двоих пешеходов. 
 
В потасовку вмешался случайный прохожий. Мужчина подбежал к зачинщику драки и ударил его. Практически сразу же после этого к драке присоединились ещё один прохожий, второй пассажир такси и водитель. В пресс-службе АПК "Безопасный город" отметили, что выгруженную запись операторы передадут сотрудникам правоохранительных органов для приобщения к делу.
 
 

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