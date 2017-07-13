В Черняховске взят под стражу подозреваемый в убийстве тёщи
Черняховским городским судом взят под стражу подозреваемый в убийстве тёщи. Об этом сообщает СУ СК РФ по Калининградской области.
Во вторник,11 июля, суд удовлетворил ходатайство следователя об избрании меры пресечения в виде заключения под стражу 28-летнему местному жителю. Следствие исходило из полученных сведений о личности обвиняемого. Его характеризуют как скрытного и вспыльчивого человека. С учётом избранной меры пресечения он помещён в следственный изолятор.
8 июля 2017 года между подозреваемым и потерпевшей произошла ссора. Женщина обвинила зятя в нежелании работать. В ходе ссоры мужчина взял нож и не менее пяти раз ударил тёщу в спину
. 48-летняя женщина смогла обратиться за помощью к соседям, которые вызвали скорую и полицию. В реанимации городской больницы она умерла в тот же день. Спустя несколько часов местный житель сам обратился в полицию. Следователи возбудили уголовное дело по ст. 105 УК РФ ("Убийство").
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