В Черняховске взят под стражу подозреваемый в убийстве тёщи

Черняховским городским судом взят под стражу подозреваемый в убийстве тёщи. Об этом сообщает СУ СК РФ по Калининградской области.



Во вторник,11 июля, суд удовлетворил ходатайство следователя об избрании меры пресечения в виде заключения под стражу 28-летнему местному жителю. Следствие исходило из полученных сведений о личности обвиняемого. Его характеризуют как скрытного и вспыльчивого человека. С учётом избранной меры пресечения он помещён в следственный изолятор.

