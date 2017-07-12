В Калининграде полицейские задержали подозреваемых грабителей (видео)

В Калининграде сотрудники полиции задержали подозреваемых в серии грабежей. Об этом сообщает пресс-служба регионального УМВД.



За прошедшую неделю трое пострадавших обратились в полицию. Они рассказали, что злоумышленники нападали на них ночью и с применением насилия забирали мобильные телефоны. Два преступления произошли на Верхнем озере и ещё одно — на ул. Университетской.



Сотрудники уголовного розыска задержали подозреваемых. 21-летний и 22-летний жители Гурьевского района признали свою вину. Украденные телефоны они успели продать. Молодые люди уже были неоднократно судимы.



Следователи возбудили уголовные дела по ст. 161 УК РФ "Грабёж". Им грозит до четырёх лет лишения свободы. Полицейские проверят молодых людей на причастность к другим преступлениям.