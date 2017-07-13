Экс-главу зеленоградской ГИБДД лишили прав и увольняют из органов
В Калининградской области лишили прав бывшего главу зеленоградского управления ГИБДД Евгения Мацынова. Об этом Клопс.Ru сообщил источник, знакомый с ситуацией.
В пресс-службе УМВД по региону подтвердили информацию. По данным ведомства, сейчас Мацынов находится в отпуске. В управлении готовятся документы по его увольнению. После окончания отдыха мужчина покинет службу.
"Сотрудники отдела собственной безопасности управления ГИБДД по Калининградской области выявили, что один из сотрудников Зеленоградского района ездит на автомобиле с нарушением эксплуатации транспортного средства. В результате был составлен материал и передан в суд. По материалам проверки суд принял решение о лишении этого сотрудника водительского удостоверения", — заявили в пресс-службе.
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